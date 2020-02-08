Tamir etmek istediği telefon elinde patladı

MANİSA'da müşterisinin getirdiği arızalı telefonu tamir etmek için eline alan telefon teknik servis sorumlusu Yusuf Gülçimen(21), telefonun bir anda alev almasıyla neye uğradığını şaşırdı. Korku dolu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Bir müşterisi tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis sorumlusu Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında şişlik olduğunu fark etti. Bataryasındaki şişlik nedeniyle ekranı kabaran telefonun ekranını sökmek için yan komşusundan aparat almaya giden Gülçimen, aparatı aldıktan sonra dükkandan çıkmak istediği sırada elindeki telefon alev aldı. Neye uğradığını şaşıran Gülçimen, elindeki telefonu yere atarak uzaklaştı. Bir süre yerde duran alevler içindeki telefon tekmelenerek dükkandan dışarı atıldı. Şans eseri kimsenin yara almadığı olayda, korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

O ANLARI ANLATTI

Başından geçen olayı anlatan Yusuf Gülçimen, "Müşterimiz dün akşam saatlerinde telefonu cihaz açılmıyor şikayetiyle getirdi. Cihaz bize geldiğinde ekranı üzerinde, her şeyi sağlamdı. Biz ilk yaptığımız incelemede ekranla cihazın arasında bir boşluk vardı ve biz de bu sorunun bataryadan kaynaklandığını anladık. Müşterimiz bize cihazı bırakıp gitti. Bizim de ekran penası dediğimiz bir malzeme var. Bu malzemeyle ekranı telefonun kasasından ayırıyoruz. Dükkanımda o an yoktu malzeme ve ben de onu yan komşumdan rica etmek için oraya girdim. Arka teknik servis bölümünden ekran penası aldım ve dükkandan çıkarken müşterinin cihazı sol elimdeydi, elimi sağ kapıya attım. Kapıyı açarken cihaz bir anda elimde patladı. Çok şükür bir yaralanma söz konusu olmadı" şeklinde konuştu.