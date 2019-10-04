Haberler » Güncel » Haber

Tamir etmek istediği traktörün altında kaldı

Tamir etmek istediği traktörün altında kaldıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde Sermet Kök (39), tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

04.10.2019 19:16
Tamir etmek istediği traktörün altında kaldı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Sermet Kök (39), tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Kök, sıkıştığı yerden polis memurları ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta meydana geldi. Sermet Kök, ağabeyi İlhan Kök'e ait evin önünde arızalı olarak duran plakasız traktörü tamir etmek istedi. Sermet Kök traktörün arka tekerlerinden birini sökmek için traktörün altına odun parçaları koydu. Kök tekeri yerinden çıkarttığı sırada odun parçaları kaydı. Traktör, Sermet Kök'ün üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar yakındaki Merkez Anadolu Lisesi ve Seyrantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenci çıkış saati için bekleyen polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Sermet Kök, polis memurları ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kök, Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kök, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tamir etmek istediği traktörün altında kaldı

Selim, Polis, Erbaa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 Çöken istinat duvarının altında kaldı (3) - yeniden
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ekim 2019
00:02 Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye tır çarptı
00:01 Yıkılan istinat duvarının altında kaldı (3)
00:00 Tramvayın çarptığı genç yaralandı
00:00 Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda 2 altın madalya
00:00 Yücel İldiz: "Tepki veremedik"