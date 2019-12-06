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Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Recep Yılmaz (28), tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yere savruldu.

06.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:02Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu

KOCAELİ'nin ilçesinde Recep Yılmaz (28), tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yere savruldu. O anlar ise sosyal medyada canlı yayın yapan akrabasının kamerasına yansıdı.

Olay dün, Körfez Barbaros Mahallesi'nde bulunan oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. Recep Yılmaz, tamirhanesinde kamyon lastiğini tamir ettiği sırada tekerleğe hava bastı. Lastik patlarken, Recep Yılmaz lastiğin üzerine gelmesiyle yere savruldu.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

Yaşadığı kazanın ardından baygınlık geçirdiğini söyleyen Recep Yılmaz, "Kamyon geldiğinde lastiğini söktüm. Büyük bir demir saplanmıştı lastiğe baya hasar vermişti. Lastiği söküp tamirini tamamladıktan sonra hava vermek için makineye yöneldim. Lastiğe hava bastığım sırada bir anda patlama yaşandı ve beni savurdu. Büyük bir darbe alarak yaralandım. Baygınlık geçirmişim, beni hastaneye götürdüler ve gözümü hastanede açtım. O anlarda ne olduğunu bile tam olarak hatırlamıyorum. Şu an şükürler olsun hiçbir sorunum yok. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştım, ilk defa başıma geliyor, şaşkınım" dedi.

"SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPIYORDUK"

Amcaoğlu tarafından o anların canlı yayınla sosyal medyadan yayınlandığını belirten Recep Yılmaz, "Tamir yaptığımız sırada müzik açıp canlı yayın yapıyorduk. Patlama anına denk geldi. Amcaoğlumun canlı yayın görüntüsüne çıktık, ilginç oldu" diye konuştu.



Barbaros Mahallesi, Recep Yılmaz, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA

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