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Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu

Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savrulduKocaeli'nin Körfez ilçesinde, Recep yılmaz (28) kamyon lastiğinin tamirini yaparken lastiğin patlamasıyla yere savruldu.

06.12.2019 23:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:57
Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu
Kocaeli'nin ilçesinde, Recep yılmaz (28) kamyon lastiğinin tamirini yaparken lastiğin patlamasıyla yere savruldu. O anlar sosyal medyada canlı yayın yaparken kameraya yansıdı.
Olay dün, Körfez Barbaros Mahallesi'nde bulunan oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. Recep Yılmaz tamirhanesinde kamyon lastiğini tamir ettiği sırada tekerleğe hava bastı. Lastik patlarken, Recep Yılmaz lastiğin üzerine gelmesiyle yere savruldu. Recep Yılmaz'ın kuzeninin sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada yaşanan olay kameraya yansıdı. GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM
Yaşadığı kazanın ardından baygınlık geçirdiğini söyleyen Recep Yılmaz, Kamyon geldiğinde lastiğini söktüm. Büyük bir demir saplanmıştı lastiğe, baya hasar vermişti. Lastiği söküp tamirini tamamladıktan sonra hava vermek için makineye yöneldim. Lastiğe hava bastığım sırada bir anda patlama yaşandı ve beni savurdu. Büyük bir darbe aldım, yaralandım. Baygınlık geçirmişim, beni hastaneye götürdüler ve gözümü hastanede açtım. O anlarda ne olduğunu bile tam olarak hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım, şu an şükürler olsun hiçbir sorunum yok. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştım, ilk defa başıma geliyor, şaşkınım dedi.
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPIYORDUK
Amcaoğlu tarafından o anların canlı yayınla sosyal medyadan yayınlandığını belirten Recep Yılmaz, Tamir yaptığımız sırada müzik açıp canlı yayın yapıyorduk. Patlama anına denk geldi. Amcaoğlumun canlı yayın görüntüsüne çıktık ilginç oldu diye konuştu.
Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu

Barbaros Mahallesi, Recep Yılmaz, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA


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