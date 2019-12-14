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Tamir ettiği asansörün altında kaldı, vatandaşlar kurtardı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, evin dışına kurulan asansörü tamir etmek isteyen Ersin Ö. kabinin altında kaldı.

14.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:02Tamir ettiği asansörün altında kaldı, vatandaşlar kurtardı

KOCAELİ'nin ilçesinde, evin dışına kurulan asansörü tamir etmek isteyen Ersin Ö. kabinin altında kaldı. Demir profili kaldıraç olarak kullanan vatandaşlar, yaralanan Ersin Ö.'yü asansör kabinin altından çıkardı.

Olay, sabah saatlerinde, Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi 2002 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Hüseyin T., binanın dışına yaptırdığı asansörün bakımını yaptırmak istedi. Ersin Ö. asansörün tamirini yapmak için kabinin altına girdi. Ancak bu sırada asansör boşaldı, Ersin Ö. kabinin altında kaldı. Çevredekiler hemen yardıma koşarak, demir profili kaldıraç olarak kullanarak kabini yukarı kaldırıp, Ersin Ö.'yü altından çıkardı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, hafif yaralanan Ersin Ö.'yü tedavisi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ersin Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Asansörün kaçak yapıldığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Halıdere, Gölcük, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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