Tamir Ettiği Kamyon Kasasının Altında Kalan İşçi Öldü

Şanlıurfa
'da tamir ettiği kamyonun kasası üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Evren
Sanayi Sitesinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir kamyonu tamir etmeye çalışan Mehmet Çiftçi'nin (44) üzerine kamyon kasası devrildi. Ağır yaralanan Çiftçi, bulunduğu yerden çıkarılarak ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis
ekiplerince ambulansla Balıklıgöl
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi edilen işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Evren,Şanlıurfa,İşçi