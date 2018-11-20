20 Kasım 2018, 01:24

Tamir Ettiği Kamyon Kasasının Altında Kalan İşçi Öldü

Tamir Ettiği Kamyon Kasasının Altında Kalan İşçi Öldü

Şanlıurfa’da tamir ettiği kamyonun kasası üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da tamir ettiği kamyonun kasası üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir kamyonu tamir etmeye çalışan Mehmet Çiftçi'nin (44) üzerine kamyon kasası devrildi. Ağır yaralanan Çiftçi, bulunduğu yerden çıkarılarak ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi edilen işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA Evren,Şanlıurfa,İşçi
20 Kasım 2018 Salı 01:24



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