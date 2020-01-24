Haberler » Güncel » Tamir için bırakılan otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haber

Tamir için bırakılan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de sanayiye tamir için bırakılan otomobilin yanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

24.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:44Tamir için bırakılan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
'de sanayiye tamir için bırakılan otomobilin yanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ilçesi Yeni Sanayi Gazali Caddesi'ndeki iş yerine tamir edilmesi için bırakılan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangında, 4 otomobil zarar gördü. Otomobillerin yanma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Dükkan sahibi Ümit Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamera görüntülerine göre, yangının gece saatlerinde çıktığını söyledi.
Dükkanda müşterilerin araçları olduğunu belirten Karataş, iş yerine geldiğinde yoğun dumanla karşılaştığını kaydetti.

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:20  Yaşlı kadını oğlu evde ölü buldu, polis harekete geçti
20:20  Denizlili dalgıçlar Tunceli'deki kayıp üniversiteli genç kızı aradı
20:19  Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
20:14  Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2)
20:14  UNESCO korumasındaki 7 bin yıllık Diyarbakır surlarına balkon yapıldı
24.01.2020 20:23:25