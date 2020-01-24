Haberler » Güncel » Tamir için bırakılan otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haber

Tamir için bırakılan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de sanayiye tamir için bırakılan otomobilin yanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

24.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:47
'de sanayiye tamir için bırakılan otomobilin yanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ilçesi Yeni Sanayi Gazali Caddesi'ndeki iş yerine tamir edilmesi için bırakılan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangında, 4 otomobil zarar gördü. Otomobillerin yanma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Dükkan sahibi Ümit Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamera görüntülerine göre, yangının gece saatlerinde çıktığını söyledi.
Dükkanda müşterilerin araçları olduğunu belirten Karataş, iş yerine geldiğinde yoğun dumanla karşılaştığını kaydetti.
Tamir için bırakılan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:45  İçişleri bakanı soylu depremin ardından açıklama yaptı
21:44  "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin Avrupa galası yapıldı
21:42  Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi
21:42  AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu: "Ekiplerimiz saha taramasına başladı"
21:42  Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5...
24.1.2020 21:51:56