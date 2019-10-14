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Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Avni Dedeoğlu(70) tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

14.10.2019 11:44Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Avni Dedeoğlu(70) tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çaycuma Geriş köyünde meydana geldi. Avni Dedeoğlu, tamir için evin çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Avni Dedeoğlu, yere düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Avni Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının yaptığı incelemenin ardından Avni Dedeoğlu'nun cesedi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Çaycuma, Güncel

Kaynak: DHA

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