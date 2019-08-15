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Tamir için girdiği patosta sıkıştı, itfaiye kurtardı

SİVAS'ta, merkeze bağlı Kızılcaköy'de bakım yapmak için girdiği patosta sıkışan Abuzer Tüten (69), itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

15.08.2019 15:43 Tamir için girdiği patosta sıkıştı, itfaiye kurtardı
SİVAS'ta, merkeze bağlı Kızılcaköy'de bakım yapmak için girdiği patosta sıkışan Abuzer Tüten (69), itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Kızılcaköy'de yaşandı. Çiftçi Abuzer Tüten, bakım için saman yapmakta kullanılan patosa girdi. Alt eleği değiştirmeye çalışan Tüten, sağ ayağını patosta sıkıştırdı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Tüten'in ayağı, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Tüten, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abuzer Tüten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İtfaiye, Sabah, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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