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Tamir için girdiği su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlendi

Tamir için girdiği su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlendi Mersin'de tarım arazilerini sulama amaçlı kullandığı su kuyusundaki arızalı motoru tamir etmek için kuyuya inen şahıs, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiMERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım...

06.09.2019 13:40
Tamir için girdiği su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlendi
Mersin'de tarım arazilerini sulama amaçlı kullandığı su kuyusundaki arızalı motoru tamir etmek için kuyuya inen şahıs, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazilerini sulama amaçlı kullandığı su kuyusundaki arızalı motoru tamir etmek için kuyuya inen şahıs, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uzun adlı vatandaş, ilçeye bağlı Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkiinde, tarım arazilerini sulamada kullandığı arızalı motorunu tamir etmek için su kuyusuna indi. Bir süre sonra bahçeye giden komşuları, Uzun'un su kuyusu kenarında kıyafetlerini görürken, tüm aramalara rağmen kendisini bulamadı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, şahsın kuyunun içinde olabileceğini düşünerek itfaiyeden yardım istedi.
Mersin'den giden itfaiye ekipleri, su kuyusunun dibinde Ahmet Uzun'un cansız bedenine ulaştı. Şahsın cesedi, yapılan çalışmalar sonunda kuyudan çıkarıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği sanılan Uzun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Tamir için girdiği su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlendi

Gülnar, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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