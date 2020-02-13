Tamirciden çalınan minibüsünü parçaları alınmış olarak buldu

AKSARAY'da kaza yapan Mustafa Konuk'un (38), tamir için bıraktığı minibüs çalındı. Güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan polis, çalınan minibüsü Kızılkaya köyünde parçaları alınmış olarak buldu.

Aksaray 'da oturan ve yurt işleten Mustafa Konuk, öğrenci servisinde kullandığı 66 KK 438 plaka minibüsünün kaza yapması nedeniyle 10 gün önce tamir için sanayi sitesindeki bir iş yerinin önüne bıraktı. Konuk, minibüsün tamirini kontrol etmek için dün bıraktığı tamirciye gitti. Minibüsünü göremeyince iş yeri sahibine sordu. Onun da durumdan bilgisinin olmaması üzerine polise ihbarda bulundu. Polis , sanayi sitesindeki iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemede minibüsün bir çekiciyle götürüldüğü belirlendi. Çekicinin sürücüsüne ulaşan polis, minibüsü satın aldığını öne süren C.H.'nin Kızılkaya köyüne götürdüğünü belirledi. Ardından C.H.'nin adresine yapılan baskında minibüsün çoğu parçalarının alınmış olduğunu belirledi. C.H.'nin gözaltına alınmasının ardından minibüs, sahibine teslim edildi. C.H., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Konuk, şunları söyledi:

"Cumartesi günü aracım çalınmış, yeni fark ettim ve durumu polis ekiplerine bildirdim. Polis ekipleri, hırsız ile aracımı yükleyip götüren çekiciyi güvenlik kameralarını inceleyerek buldu. Köye gidip aracımı teslim aldık ama aracımı parçalamışlar. Motor parçaları, iki tane lastiği, tampon, farları, içindeki koltukları, aracın egzozu ile aklınıza gelecek yedek parçalarını sökmüşler. Yaklaşık 15 bin lira zararım var. Aracımı tekrardan çekiciye yükleyip merkeze getirdik" dedi.

Minibüsünün 3 saat bir kısa sürede bulunduğunu belirten Konuk, minibüsü çaldığını öne sürdüğü C.H.'nin, minibüsü satın aldığını söylediğini belirtti. Konuk, "Böyle bir satın alma sisteminin olmadığını kendisine söyledim. Araç benim. Çekiciye yükle, şuraya götür diye bir satın alma işleminin olmadığını söyledim. İnsan bisikleti bile faturasız alamaz. Düşünün benim haberim yok. 'Ben satın aldım diyor' Noterden herhangi bir satış sözleşmesi olmaksızın adam çekiciye minibüsü yükleyip götürmüş. Bana da başka birinden satın aldım deyip satın almanın ardına sığınıyor. Bu çok enteresan bir durum. Bundan sonrası da dosyamız adliye gitti. Ben aracımı götüren hırsızdan şikayetçi oldum. Bunun sonucuna bakacağız bu işten zararsız bir şekilde çıkmak istiyorum" diye konuştu.

- Aksaray