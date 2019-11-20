Haberler » Güncel » Tamirhane yangınında 13 araç zarar gördü - Haber

Tamirhane yangınında 13 araç zarar gördü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

20.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:18Tamirhane yangınında 13 araç zarar gördü

DENİZLİ'nin ilçesinde, TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında işyerinde bulunan 8'i TIR 13 araç kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Sümer Mahallesi 76 Sokak'ta bulunan TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir binada, saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan plastik malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 46 personel, 28 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında alevler nedeniyle 8 TIR ve 5 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilendiği belirtilen 2 işyeri çalışanı ise sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.



Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:57 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
11:56 Akşener: "İYİ Parti iktidarında kişisel hesap görülmeyecek"
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:52 3 bin parça çömlek için 3 ton çamur kullanılacak
11:51 Dicle Elektrik'ten Pervari'ye 400 bin liralık aydınlatma yatırımı
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
20.11.2019 11:58:56