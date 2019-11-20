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Tamirhane yangınında 13 araç zarar gördü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

20.11.2019 00:23 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:25
DENİZLİ'nin ilçesinde, TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında işyerinde bulunan 8'i TIR 13 araç kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Sümer Mahallesi 76 Sokak'ta bulunan TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir binada dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan plastik malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 46 personel, 28 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 8 TIR ve 5 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilendiği belirtilen 2 işyeri çalışanı ise sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tamirhane yangınında 13 araç zarar gördü

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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