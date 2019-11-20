Haberler » Güncel » Tamirhanede çıkan yangında 13 araç zarar gördü - Haber

Tamirhanede çıkan yangında 13 araç zarar gördü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki tamirhane ve yedek parça dükkanında çıkan yangında 13 araç kullanılamaz hale geldi.

20.11.2019 00:21 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:24
'nin ilçesindeki tamirhane ve yedek parça dükkanında çıkan yangında 13 araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 76 Sokak'taki sanayi sitesinde bir tır tamirhanesi ve yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere 28 itfaiye aracı ve 46 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, iş yerinde hasar oluştu, 8 tır ile 5 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan dumandan etkilenen 2 iş yeri çalışanı da Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tamirhanede çıkan yangında 13 araç zarar gördü

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:22 Almanya'da eski cumhurbaşkanının doktor oğlu bıçaklanarak öldürüldü
01:19 Bakan Selçuk'tan 'EYT' açıklaması
01:18 Eşini bıçakla yaralayan zanlı kendini kapattığı evden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı
01:09 Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
00:56 Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı
00:56 Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı
00:21 Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı
00:04 Meksika'da bir çiftlikte çantalar içinde 25 ceset bulundu
23:30 Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi
23:28 Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken erken seçim çağrısı
20.11.2019 01:23:50