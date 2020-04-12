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Tamirhanede içki masası kurmuşlar

KÜTAHYA'da sanayideki bir motor tamirhanesinde masa kurarak alkol aldığı tespit edilen 8 kişi, araçlarında yapılan aramada tüfek çıkması üzerine polis ekiplerine saldırdı.

12.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:02
Tamirhanede içki masası kurmuşlar

KÜTAHYA'da sanayideki bir motor tamirhanesinde masa kurarak alkol aldığı tespit edilen 8 kişi, araçlarında yapılan aramada tüfek çıkması üzerine polis ekiplerine saldırdı. Gözaltına alınan 8 kişi sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için emniyete götürülürken, 'sosyal mesafe kuralını' ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gece Fatih Sanayi sitesi 39'uncu sokaktaki tamirhanede masa kuran şüphelilerin alkol aldığı bilgisi üzerine harekete geçti Adresi takibe alan polis ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla baskın düzenledi. Tamirhaneye giren polis müdüriyet odasında kurulan masalarda alkol alarak 'sosyal mesafe kuralını' bozan A.K., B.T., M.P., H.H.A., H.D., M.P., Z.K. ve Y.Ç.?yi yakaladı. Yapılan aramada B.T.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Dolaplarda çok sayıda içki şişesi bulundu. Polis ekiplerinin arama yaptığı esnada tamirhane önünde park halindeki bir otomobilin içinde açık şekilde tüfek fark ederek incelemek istediği esnada tamirhanede üzerinden silah çıkan ve otomobilin sahibi olduğunu belirtilen B.T., polis ekiplerine hakaret ederek saldırdı. Polise mukavemet gösteren B.T. etkisiz hale getirilmek istendiği esnada içeriden çıkanlar polise saldırdı.

Telsiz anonsu üzerine gelen takviye ekipler, 8 kişiyi etkisiz hale getirerek kelepçeleyip gözaltına aldı. Arbede esnasında kendine zarar veren B.T. ile komiser yardımcısı hafif şekilde yaralandı. Başından yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 8 kişiye 'sosyal mesafe kuralını' ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira idari para cezası, polise mukavemet, kapalı alanda sigara içmekten, işletme ruhsatı olmayan mekanda alkol almaktan yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Polis, Güncel
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