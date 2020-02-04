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TAMP bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik'te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

04.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:15TAMP bilgilendirme toplantısı yapıldı
'te Afet Müdahale Planı (TAMP) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik AFAD İl Müdürlüğü binasında Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu başkanlığında ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla TAMP kapsamında hazırlanan Bilecik Afet Müdahale Planı ve Bilecik'in afetselliği ile ilgili ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Bilecik'in afetselliği, depremselliği, kentte meydana gelmesi muhtemel afetler, ortaya çıkabilecek ikincil afetler, TAMP hizmet grubu operasyon planları, yerel düzey yönetim sistemi, hizmet grupları, hizmet grubu operasyon planları ana ve destek çözüm ortakları, kentte afet anında destek verecek destek iller, Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) ile ilgili bilgilendirme yapıldı. - BİLECİK

Burhan Terzioğlu, Türkiye, Bilecik, AFAD, Yaşam

Kaynak: İHA

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