TAMPF: AVM ve yeme içme işletmelerinin kapatılması kararı alınmalı

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), "Alışveriş merkezleri, yeme içme işletmelerinin kapatılması kararının ivedilikle alınmasını destekliyor ve bekliyoruz" çağrısı yaptı.

TAMPF'den yapılan açıklamada, "Hükümetimizin zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları gerektiği kararını tamamen destekliyoruz" denildi ve şu çağrı yapıldı:

"Covid-19 virüsününhızlı bir biçimde yok olması adına diğer ülke örneklerindeki gibi can kayıplarına yol açmadan ivedi ve kalıcı çözüm için ülke genelinde açık kalması zorunlu olan sağlık, lojistik hizmetleri ile gıda ve temel ihtiyaç ürünleri satış noktaları dışındaki tüm ticari alanların, alışveriş merkezleri, yeme içme işletmelerinin kapatılması kararının ivedilikle alınmasını destekliyor ve bekliyoruz.

"Federasyonumuz bünyesinde olan Alışveriş ve Yaşam Merkezlerimiz perakendecilerimizin kapalı kaldığı dönem boyunca kapanan işletmelere kira faturası düzenlenmemesi ve kira alınmaması yoluyla destek olacaklarını belirtmişler, perakende işletmelerimiz ise önceliğimizin çalışanlarımızın iş kaybına uğramaması olduğu hususununda mutabık kalarak bu dönemi güçbirliği ile atlatmak için bütün gayretlerini göstereceklerini ifade etmişlerdir.

"Hükümetimizin açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı paketinin bu dönemin atlatılmasında son derece önemli bir işlevi olacağının altını çizerken, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine erişimin kesintisiz sürmesi için bu konuda üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu kamuoyu ile önemle paylaşmak isteriz."

Kaynak: DHA