Haberler » Güncel » Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor - Haber
BBC

Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın kabul etmediği ve tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin ülkesi ABD ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bir hükümet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, ABD vatandaşı olan terörist, kendi isteği üzerine Yunanistan'a gönderildi ancak Yunanistan kabul etmediği için tampon bölgede kaldı.

12.11.2019 22:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:42

Pazartesi gününden bu yana iki ülkenin de kabul etmemesi nedeniyle ve sınırındaki tampon bölgede kalan ABD uyruklu bir DEAŞ'lı teröristin durumuyla ilgili, vatandaşı olduğu ülke ABD ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Pazartesi günü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen haftaki açıklaması kapsamında, Türk makamlarınca yakalanan "yabancı terörist savaşçıların" ülkelerine iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu. ABD uyruklu bir DEAŞ'lı teröristin Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere İstanbul Göç İdaresi'nden Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'na gönderildiği açıklandı. Çataklı, "Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı savaşçı teröristin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'den deport edilmesi işlemi gerçekleştirildi" demişti.

YUNANİSTAN KABUL ETMEMİŞTİ

Ancak sınır dışı edildiği kapının karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunan görevliler tarafından kabul edilmediği belirtilen DEAŞ'lı, Yunan yetkililer tarafından Türkiye'ye geri gönderildi. Türkiye'nin de kabul etmediği şahsın tampon bölgedeki bekleyişi hâlâ sürüyor.

ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

BBC Türkçe'nin bir hükümet yetkilisinden edindiği bilgiye göre, ABD vatandaşı olan terörist, kendi isteği üzerine Yunanistan'a gönderildi ancak Yunanistan kabul etmediği için tampon bölgede kaldı. Tampon bölgede kalan ABD'li IŞİD şüphelisinin durumuyla ilgili olarak, ülkesiyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi. Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Güncel
BBC


Son Dakika Güncel Haberleri
23:40 Muğla'da "Bitcoin" dolandırıcılığı
23:34 Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi
23:32 "Süper İyi Günler" oyunu otizm yararına sahnelendi
23:30 Büyükelçi Neziroğlu TİKA'nın desteklediği Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
23:28 İsrail'in filistin'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti
23:18 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı
22:42 Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor
22:18 Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor
21:39 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
21:35 Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 23:40:20