17.06.2019 15:53
Haberler»Güncel » Haber

Tamzara dokuması kursu açıldı

Tamzara dokuması kursu açıldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde unutulmaya yüz tutan Tamzara dokumasının yeniden canlandırılması için İŞKUR destekli kurs düzenlendi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde unutulmaya yüz tutan Tamzara dokumasının yeniden canlandırılması için İŞKUR destekli kurs düzenlendi.
Giresun İŞKUR Müdürlüğü, Şebinkarahisar Kaymakamlığı ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen kursa 20 kursiyer katılıyor.
İŞKUR İl Müdürü Mustafa Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursun, unutulmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarının canlandırılması ve vatandaşlara ekonomik gelir sağlanması amacıyla açıldığını söyledi.

Kurslarla Tamzara dokumasına yeniden işlevlik kazandıracaklarını belirten Sarı, şöyle konuştu:
"Kurs 43 fiili gün sürecek ve kursiyerlere günlük 40 lira ücret ödeyeceğiz. Kursiyer başı bin 720 lira gibi bir ödeme yapacağız. Bunun dışında sosyal bir etkinlik içerisine giriyorlar. Evde kapalı olmaktansa burada birbirleri ile etkileşim halinde oluyorlar. Bu konuda da bir katkıları var. Tamzara dokumasını yeniden işlevlik kazandırıp yarın bir gün aile bütçesine katkı sağlayacak şekilde tezgahlarını alacaklar, iş yapacaklar."
Kaynak: AA
Giresun, İŞKUR, Şebinkarahisar, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:14 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması
17:14 Yıldırım: "Kreş olmayan mahalle kalmayacak"
17:14 Mersin'de çocuklar için tarım kampı
17:14 Edirne'den kısa kısa
17:14 Bodrum'da drone'lu trafik denetimi
17:13 Ağrı'da 585 kilogram eroin ele geçirildi
17:13 Bayram tatilinde Erdek'e 96 bin 427 araç giriş yaptı