Tamzara dokuması kursu açıldı

Giresun
'un Şebinkarahisar
ilçesinde unutulmaya yüz tutan Tamzara dokumasının yeniden canlandırılması için İŞKUR
destekli kurs düzenlendi.
Giresun İŞKUR Müdürlüğü, Şebinkarahisar Kaymakamlığı ve Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen kursa 20 kursiyer katılıyor.
İŞKUR İl Müdürü Mustafa Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursun, unutulmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarının canlandırılması ve vatandaşlara ekonomik gelir sağlanması amacıyla açıldığını söyledi.
Kurslarla Tamzara dokumasına yeniden işlevlik kazandıracaklarını belirten Sarı, şöyle konuştu:
"Kurs 43 fiili gün sürecek ve kursiyerlere günlük 40 lira ücret ödeyeceğiz. Kursiyer başı bin 720 lira gibi bir ödeme yapacağız. Bunun dışında sosyal bir etkinlik içerisine giriyorlar. Evde kapalı olmaktansa burada birbirleri ile etkileşim halinde oluyorlar. Bu konuda da bir katkıları var. Tamzara dokumasını yeniden işlevlik kazandırıp yarın bir gün aile bütçesine katkı sağlayacak şekilde tezgahlarını alacaklar, iş yapacaklar."