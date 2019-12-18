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Tan Sipahi'den 81 vilayete yardım vakfı

Hastalara büyük kolaylık sağlayan "E- ilaç sağlık" uygulamasını geliştiren girişimci Tan Sipahi, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için 81 vilayete yardım vakfı kuruyor.

18.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:34Tan Sipahi'den 81 vilayete yardım vakfı

Yazılım alanında eğitim alan genç girişimci Tan Sipahi, geliştirdiği "e- ilaç sağlık" uygulaması ile hastaların istedikleri ilacın hangi eczanede olduğunu görebilmesini sağlarken şimdi de yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için 81 vilayete yardım vakfı kuruyor.

HER İLDE 10 ÜYE OLACAK

Yakın tarihte kurulacak olan81 Vilayet Vakfı hakkında ön bilgilendirme yapan Tan Sipahi, "81 Vilayet Vakfı sosyal dayanışma ve yardımlaşma alanlarında faaliyet gösterecek. Vakıfta her ilden 10 üye seçilerek toplam 810 üye var olacak. Her ilden üye alınması tüm illerdeki ihtiyaç sahiplerine kolayca ulaşılabilmeyi sağlayacak."dedi.

Sosyal duyarlılık anlamında insanların birbirini göz ardı etmeden yardımlaşması gerektiğini de söyleyen Tan Sipahi, "İnsanlar birlik olup birlikten kuvvet doğurmalılar" diye sözlerini tamamladı.


Sağlık

Kaynak: İHA

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