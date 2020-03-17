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Tan Sipahi: "Petrol istasyonlarımıza şarj istasyonları kurulacak"

Petrol sektöründe yer alan Sipahi ailesinden genç girişimci Tan Sipahi, her petrol istasyonuna yerli şarj istasyonları kuracaklarını söyledi.

17.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:33
Tan Sipahi:
Petrol sektöründe yer alan Sipahi ailesinden genç girişimci Tan Sipahi, her petrol istasyonuna yerli şarj istasyonları kuracaklarını söyledi.

Yerli otomobil TOGG tanıtıldıktan sonra 'Bu arabalar nerede şarj olacak' sorusu da beraberinde geldi. Şarj istasyonlarının azlığını belirten Sipahi, 'Özellikle yerli otomobilimiz TOGG üretimini duyurduktan sonra elektrikli araç sayısında artış olacaktır, bu araçların en büyük ihtiyacı şarj istasyonlarıdır. Bizde bu ihtiyacı petrol istasyonlarımızda karşılayacağız. Bu şarj istasyonlarının üretimi ve kurulumu için şimdiden istasyonlarımızda gerekli planlamaları ve izinler için gerekenleri yapıyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : TOGG, Güncel

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