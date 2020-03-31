Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tan Sipahi: "Rüzgar santrallerimizde hibrit döneme geçiyoruz"

İş adamı Tan Sipahi, rüzgar santrallerinde hibrit döneme geçeceklerini söyledi.

31.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:35
Tan Sipahi:
İş adamı Tan Sipahi, rüzgar santrallerinde hibrit döneme geçeceklerini söyledi.

Petrol ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Sipahi ailesinden gelen 81 Vilayet Vakfının kurucusu iş adamı Tan Sipahi, "Enerji Piyasası Düzeleme Kurulu (EPDK) yenilenebilir enerjide hibrit elektrik üretiminin önünü açan düzenlemeyi kabul etmesinin ardından tesisimize güneş panelleri ekleyerek güneş enerjisinden de yararlanacağız. Daha önce aynı sahada yalnızca bir çeşit kaynaktan üretime izin veriliyordu fakat artık rüzgar hızının yetersiz veya verimsiz olduğu günlerde ya da saatlerde güneş enerjisinden yararlanabileceğiz" dedi

Tan Sipahi şunları kaydetti:

"Lisanslarımızda yer alan kurulu ve gücü aşmayacak şekilde tesisimizi hibrit yani birleşik tesis fonksiyonu kazandıracağız. Bunun sonucu birden fazla yenilenebilir enerjiyi aynı anda tesislerimizde kontrol edeceğiz." - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tan Sipahi: 'Rüzgar santrallerimizde hibrit döneme geçiyoruz' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avustralya’da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:18: BM'den İdlib'e insani yardım - Haber 13:18: Lalapaşa'da koronavirüse karşı cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Haber 13:18: KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 13:17: 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına halktan destek - Haber 13:17: Başkan Ercengiz pazarda maske dağıttı - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber