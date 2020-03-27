Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tan Taşcı ve Rubato ezberleri bozdu

Türkiye'nin önemli söz yazarı ve bestecilerinden Tan Taşçı ve kariyerinin zirvesindeki virtüöz müzisyenlerden kurulu Rubato (Özer Arkun, Göksun Çavdar, Eralp Görgün), müzikal işbirliklerinin ilk şarkısı "Ezberleri Bozalım"ı müzikseverlerle buluşturdu

27.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:32
Tan Taşcı ve Rubato ezberleri bozdu

Söz ve bestesi Tan Taşçı'ya, düzenlemesi Rubato'ya ait olan "Ezberleri Bozalım"ın& ; Stüdyo Koma'da yapılan kayıtlarında Serhan Yasdıman (gitar) ve Memduh Akatay (perküsyon)'da yer aldı. Şarkının mixini Stüdyo Koma/ Hasan Umut Önder yaparken, masteringinde ise Çağlar Türkmen'in imzası yer alıyor.

Tan Taşçı ve Rubato'nun yorumuyla "Ezberleri Bozalım",& ; müzikal olarak kalbimize hitap eden, kulaklarımızın özlediği şarkılardan biri olarak arşivlerde yerini& ; almaya hazırlanıyor.& ;

"#EVDE KAL DEDİLER, VİDEO KLİBİ EVDE ÇEKTİLER"

Dünya'nın ve ülkemizin geçirdiği zor günlerde hepimizi müziğin iyileştireceğini düşünerek projelerini yayınlamaya karar veren Tan Taşçı ve Rubato, "Ezberleri Bozalım"ın video klibi için kendi evlerinde kamera karşısına geçti.& ;

Küresel salgın nedeniyle kayıtların ardından video klip için bir araya gelemeyen Tan Taşçı ve Rubato, tüm dünya ile birlikte evlerinde kendilerini ve ailelerini korumaya alırken, her biri evlerindeki köşelerinde& ; "Ezberleri Bozalım" görüntülerini çekerek bu özel video klibi hazırladı.

ŞARKI YAYINDA

Ekibin görüntülerini Can Karabulut bir araya getirerek video klibi tamamladı. "Ezberleri Bozalım"ın kapak tasarımını ise Onur Özışık yaptı.

Tan Taşçı ve Rubato'nun ilk ortak projesi "Ezberleri Bozalım" TCTVL etiketiyle 27 Mart 2020 cuma günü tüm dijital platformlarda& ; yayında.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Tan Taşçı, Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Magazin ››Tan Taşcı ve Rubato ezberleri bozdu - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü grup Rammstein’in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı Magazin
Dünyaca ünlü grup Rammstein'in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı
TikTok hesabı açan Hamdi Alkan’ın eşi, kızıyla kıvrak dansını paylaştı Magazin
TikTok hesabı açan Hamdi Alkan'ın eşi, kızıyla kıvrak dansını paylaştı
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Magazin
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar’a beğeni yağdı Magazin
Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar'a beğeni yağdı
Halil Sezai, yıllardır uzun olan saçlarını kazıttı! İşte yeni imajı Magazin
Halil Sezai, yıllardır uzun olan saçlarını kazıttı! İşte yeni imajı
Herkese umut oldu! Koronaya yakalanan ünlü sunucu virüsü yendi Magazin
Herkese umut oldu! Koronaya yakalanan ünlü sunucu virüsü yendi
Karantinada olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi Magazin
Karantinada olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Hadise karantina dinlemedi! Saçları için kesenin ağzını açtı Magazin
Hadise karantina dinlemedi! Saçları için kesenin ağzını açtı

Son Dakika Magazin Haberleri

16:54: Rammstein grubunun solisti Till Lindemann corona virüse yakalandı - Magazin 16:32: Batuhan Ekşi telenovela'nın sorularını yanıtladı - Magazin 16:32: Tan Taşcı ve Rubato ezberleri bozdu - Magazin 15:54: Kerem Alışık: "Çolpan İlhan- Sadri Alışık Tiyatrosu 25 yıldır ilk defa perdesini açamadı - Magazin 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:27: TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı - Magazin 13:44: Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı - Magazin 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:43: Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi - Magazin 11:35: Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 09:56: Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı - Magazin