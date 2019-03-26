Tanap Heyetinden Bayburt Rektörlüğüne Ziyaret

Kaynak: İHA

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen 'Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması' Projesinin sonuçlandırılması ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin açılışı için davet edilen Kalite İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörlüğü Heyeti, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.TANAP-SEIP Kalite İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ve heyeti, projenin başarıyla sonuçlandırılması ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin kurulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Rektör Coşkun ise, bölge kalkınmasını hızlandıran proje çıktılarını yeni gelişim alanlarına yaymayı hedeflediklerini belirterek desteklerinden dolayı TANAP yetkililerine teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonunda Erdem tarafından Coşkun'a plaket takdim edildi.Ziyarette Proje Koordinatörü Prof. Dr. Vecihi Aksakal da hazır bulundu. - BAYBURT