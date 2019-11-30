TANAP nedir? TANAP projesi hangi illerden geçiyor? TANAP açılımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla, Edirne'nin İpsala ilçesinde MS4 Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Toplamda 12 ilden geçen TANAP, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak. TANAP projesi bitti mi? TANAP uzunluğu ne kadar?

TANAP NEDİR?

TANAP açılımı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'dir. Bu projeyle, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, sonrasında da Avrupa'ya taşınması amaçlanır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

TANAP HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Avrupa için de en önemi projeler arasında yer alan TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçerek Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son buluyor.

Edirne'den hemen sonra Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı'na bağlanıyor. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere; 7 adet kompresör istasyonu, 4 adet ölçüm istasyonu, 11 adet pig istasyonu, 49 adet blok vana istasyonu ve Türkiye'deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu yer üstü tesislerinden oluşmaktadır.

TANAP AÇILDI MI?

Dünyanın merak ettiği proje Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) 2018 yılı Haziran ayında, büyük bir tören ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılımıyla Eskişehir Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde açılışı gerçekleşti. Aliyev'in yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vuçiç ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da katıldı.