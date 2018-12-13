Tanap'tan Eğitime Destek

13 Aralık 2018 Perşembe 12:58



13 Aralık 2018 Perşembe 12:58

YOZGAT (AA) – Sorgun'da Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu'na TANAP tarafından zeka oyunları sınıfı ve çok amaçlı salon yaptırıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, birçok okulunda hazırlanan projeler çerçevesinde bu tip kütüphaneler, çok amaçlı salonlar ve zeka oyunları sınıfı açıldığını belirtti.Bu tür özellikli sınıf ve salonların öğrenci gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Ekinci, "Okul müdürümüz Osman Demir ve öğretmenimiz Yusuf Ünal tarafından hazırlanan projemiz 125 bin lira maliyeti olan bir proje. Projemiz TANAP'a sunuldu ve kabul edildi. Proje kapsamında yapılan salon ve zeka oyunları sınıfımız, üç boyutlu zemin ve üç boyutlu gergi tavan olacak şekilde tasarlanarak armut, puf, masa ve oyun malzemeleriyle donatıldı." dedi.