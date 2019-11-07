TANAP'tan engelliler için 'meslek edindirme' projesi

TRANS Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında Ankara'da iş görüşmesine hazırlanan engelli vatandaşlar, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2 bin engellinin katıldığı görüşme sonrası, yüzlerce engellinin istihdam edilmesi bekleniyor.

TANAP'ın hazırladığı SEIP kapsamında, Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği'nce (DİSODER) yürütülen 'Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi'nde (ESKİP) sona gelindi. TANAP Boru Hattı güzergahındaki; Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde gerçekleştirilen proje ile 3 bin 600 engelli, aileleriyle birlikte sosyal hayata kazandırıldı. Ankara'da sone eren projenin ilk gününde engelliler için, ikinci gününde de firma temsilcileri için 'Kariyer Eğitimi' düzenlendi. Eğitimler kapsamında engellilere, 'İş Görüşmesine Hazırlık', 'Doğru CV Hazırlama Yöntemleri', 'İmaj Yönetimi ve Başarılı Mülakat Teknikleri', 'Motivasyon ve Stres Yönetimi' eğitimleri ile 'Başarıya Giden Yol' konulu seminer verildi. Firma temsilcilerine ise 'Engellilerle Doğru İletişim' konulu eğitim verildi. Eğitimi tamamlayan engelliler, Ankara Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nda açılan stantlarda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada özgeçmiş (CV) formları doldurarak mülakata giren ve başvuruları olumlu sonuçlanan yüzlerce engelli, çeşitli firmalarda istihdam edilecek. Yaklaşık 2 bin engellinin katıldığı görüşme sonrası, yüzlerce engellinin istihdam edilmesi bekleniyor.

'AMACIMIZ, ENGELLİ DOSTLARIMIZIN BAŞARISI'

TANAP Direktörü Fatih Erdem, bu projenin 4 yıl önce başlatıldığını ve hattın geçtiği il ve ilçelerde 1018 projeler geliştirdiklerini söyledi. Bu projenin de onlardan biri olduğunu ifade eden Erdem, "Bizim amacımız, engelli dostlarımızın da bizlerle beraber sosyal hayata dahil olmaları ve başarılı olmaları. Bursa ve Eskişehir'de 50 engelli dostumuz iş teklifi aldı. Bugün de benzer rakamlara ulaşırsak mutlu olacağız. Bence sayılar önemli değil, bir tane engelli dostumuzun bile işe başlaması ve sosyal hayata entegre olmasını önemsiyoruz" dedi.

'KADRO DOLDURMAK İÇİN İŞ BULMAK DOĞRU DEĞİL'

Proje kapsamında bir çok firmaya iş başvurusunda bulunan engelliler ise bu projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kas hastalığı nedeniyle yüzde 61 engelli olduğunu belirten Murat Yaygıcı, engellilerin topluma kazandırılması gerektiğini belirterek, "Sadece bir kadroyu doldurmak için engellilere iş bulmak doğru değil. Engellilerin de normal insanlar gibi hayatına devam edip, verilen haklardan yararlanması gerekiyor. Herkes aynı konudan şikayetçi. Çünkü engelliler, mevcut iş yerlerinde mobbingle bile karşılaşabiliyorlar" dedi. İş bulmak için buraya geldiğini belirten Aysun Karaemir de çeşitli firmalara iş başvurusunda bulunduğunu ancak bazı kriterler kendisine uymadığı için sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Güzel bir girişim ama bazı kriterlerin kaldırılması gerekiyor. Mesela yaş sınırı gibi bir sorun var ya da tekerlekli sandalye bazen sıkıntı oluyor. Başvuru yaptığımız yerlerde, gidiş-geliş için tekerlekli sandalyenin sıkıntı olacağı söyleniyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-TANAP Direktörü Fatih Erdem ile röp

-Engelliler ile röp

-Mülakattan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Gizem KARADAĞ/ANKARA, -