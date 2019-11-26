Haberler » Güncel » Tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı - Haber

Tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı

OSMANİYE'de, polisin düzenlediği operasyonda, tandır kuyusuna gizlenmiş çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

26.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:53Tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı

OSMANİYE'de, polisin düzenlediği operasyonda, tandır kuyusuna gizlenmiş çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara imalatı ve bandrolsüz sigara satışı yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda, sabahın erken saatlerinde harekete geçen ekipler, kent merkezinde belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bir ikamet içerisindeki tandır kuyusu içerisine gizlenmiş  3 bin 910 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 12 bin 800 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kentte, son 3 ay içerisinde, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan teknik çalışmalarda, gümrüklenmiş değeri yaklaşık 95 bin lira olan 6 bin 408 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildiği bildirildi.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:06 Banu Karaca Kalamış'ı İzmir Marşı ile ayağa kaldırdı
14:06 Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
14:05 Avustralya'daki Türk okulunda hafız kız öğrenciler taç giydi - MELBOURNE
14:05 Erdoğan'ın "Ülkeyi batırmak istiyorlar" dediği grubu parti toplantısına davet etti
13:59 Polisler 'KADES' i tanıttı
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:35 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan kaleci Muslera oldu
12:34 Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
11:11 Davutoğlu'nun kuracağı partinin 81 ilde teşkilatlanma faaliyetleri tamamlandı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
26.11.2019 14:06:49