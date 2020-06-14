Tandıra düşerek hayatı kaybeden minik Ayşegül annesinin yanına defdenildi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düşerek yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 2 yaşındaki Ayşegül Ergül, toprağa verildi.

14.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:48
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düşerek yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 2 yaşındaki Ayşegül Ergül, toprağa verildi.
Yakınları tarafından hastaneden alınan minik Ayşegül'ün cenazesi, ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyüne getirildi.
Köy camisinde cenaze namazı kılınan Ayşegül, kendisini tandırdan kurtarmak isterken yanarak hayatını kaybeden annesi Hacer Ergül'ün yanına defnedildi.
Köy muhtarı Hakkı Demir, cenaze töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrendikleri bilgiye göre anne Hacer Ergül'ün 4 aylık hamile olduğunu aktardı.
Ailenin madde durumunun kötü olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:
"Merhumun eşi köyün çobanı olduğu için olay esnasında evde değilmiş. Arkadaşların beyanına göre çocuk tandıra düşüyor ve annesi çocuğunu kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip tandıra düşüyor. Anne 4 aylık hamileymiş bunu da yeni öğrendik. Ayşegül'ün 2 kardeşi vardı. Babanın acısı çok taze ve yaşadıkları durumu ifade edebilecek durumda değil. Ailenin zor gününde yanında olmaya çalışıyoruz."
Olay
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 11 Haziran'da ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen kızını kurtarmak isterken yüz üstü tandıra düşen anne Hacer Ergül, yanarak hayatını kaybetmiş, 2 yaşındaki kızı Ayşegül Ergül ağır yaralanmıştı. Köylüler tarafından tandırdan çıkartılarak hastaneye kaldırılan minik Ayşegül, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Tandıra düşerek hayatı kaybeden minik Ayşegül annesinin yanına defdenildi

Kaynak: AA

Etiketler: Taşlıçay, Anne, Ağrı, Güncel, Haber

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