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Tandırlıkta yangın çıktı; 2 araç ile 2 traktör römorku kullanılmaz hale geldi

ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıca köyünde tandırlıkta çıkan yangında, kamyonet, ATV ve 2 traktör römorku yandı.

04.01.2020 08:37 | Son Güncelleme: 04.01.2020 08:37 Tandırlıkta yangın çıktı; 2 araç ile 2 traktör römorku kullanılmaz hale geldi

ÇORUM'un ilçesine bağlı Çamlıca köyünde tandırlıkta çıkan yangında, kamyonet, ATV ve 2 traktör römorku yandı.

Laçin ilçesi Çamlıca köyünde Muammer Yılmaz'a ait tandırlıkta dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Laçin ve Osmancık ilçe belediye itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, alevlerin sıçradığı kamyonet, ATV ve 2 traktör römorku ve bazı ziraat aletleri kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. 



Laçin, Güncel

Kaynak: DHA

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