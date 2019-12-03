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Tandoğan: "Aldığım bu karar oynanan maçlarla alakalı değil" - BALIKESİR

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile yollarını ayıran teknik direktör Ali Tandoğan, şehrin ileri gelenlerinin takıma destek vermediği gerekçesiyle görevi bıraktığını söyledi.

03.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:37
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi ile yollarını ayıran teknik direktör Ali Tandoğan, şehrin ileri gelenlerinin takıma destek vermediği gerekçesiyle görevi bıraktığını söyledi.
Tandoğan, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu şekilde bir karar almanın kendisini üzdüğünü söyledi.
İstifa kararını birkaç haftadır düşündüğünü belirten Tandoğan, şöyle devam etti:
"Yönetimin ve bizim, takımı zor şartlarda aldığımızı biliyorsunuz. Küme düşmesi kesinleşmiş, herkes tarafından düşmesi birinci sırada gösterilen bu takımı yönetimimiz ve bizler buraya getirdik. Balıkesirspor'un isminden söz ettirecek noktaya getirdik, diyebiliriz. Aldığım bu karar oynanan maçlarla alakalı değil, tamamen şehrin dinamiklerinin bu olayı fazla sahiplenmeyişi, bunun arkasından devamlılığın gelmeyeceğini gördüğüm için de bu kararı aldım. Yönetimle oturup konuştuk. Yönetim sözleşmemi uzatmak istedi. Onların benden böyle bir talebi olmadı ama bende vedalaşmanın mantıklı olacağı, belki bir ses getireceği, belki zorlukları yaşayan yöneticilerimize destek oluşur, düşüncesi oluştu."
Tandoğan, kalbinin hep Balıkesirspor'da olacağını vurguladı.
"İnşallah güzel şeyler verebilmişizdir, güzel gençler kazandırabilmişizdir." diyen Tandoğan, kırmızı-beyazlı ekibin ligde kalacağına inandığını dile getirdi.
Tek isteğinin yönetime ve oyunculara sahip çıkılması olduğunu anlatan Tandoğan, Balıkesirspor camiasından haklarını helal etmelerini istedi.
Öte yandan, kulübün ikinci başkanı Mehmet Demiraslan da en kısa sürede, anlaşmaya varacakları teknik direktörle ilgili açıklama yapacaklarını belirtti.
Şu ana kadar herhangi bir teknik adamla temasa geçmediklerini bildiren Demiraslan, "Fatih Karagümrük maçında en kötü ihtimalle, Engin hoca ve Mustafa hocamız takımın başında, onlarla çıkarız ama teknik direktör konusunu çözmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.
Tandoğan:

Balıkesirspor, Güncel

Kaynak: AA


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