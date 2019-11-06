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Taner Atilla: "Beşiktaş'a karşı kazanmak için sahada olacağız"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Altınordu ile eşleşen Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Fair-play ruhu içinde spor kamuoyuna ve ülkemize yakışan bir mücadele olmasını canı gönülden temenni ediyorum" dedi.

06.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:54 Taner Atilla:
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Altınordu ile eşleşen Denizli spor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Fair-play ruhu içinde spor kamuoyuna ve ülkemize yakışan bir mücadele olmasını canı gönülden temenni ediyorum" dedi. Atilla pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçı için ise, "İnanarak geleceğiz. Kazanmak için sahaya çıkacağız" yorumunu yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Altınordu ile eşleşen Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla, basın mensuplarına kurayı değerlendirdi. Kuranının herkese hayırlı olması temennisinde bulunan Atilla, "Herkese hayırlı olsun. Fair-play ruhu içinde güzel bir mücadele ile spor kamuoyuna ve ülkemize yakışan bir mücadele olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Kura sonucu baktığınızda biz de çok uzağa gitmedik. Komşumuz Altınordu ile eşleştik. İlk maçı İzmir'de oynayacağız. Daha sonra da Denizli'de kendilerini ağırlayacağız. Tekrardan herkese hayırlı olsun, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Takım eski mücadele ruhuna kavuştu"

Son haftalarda sakat oyuncuların eksikliklerini fazlasıyla hissettiklerini belirten Atilla, "Bizler taraftarlar bütün bir yönetim, kulübüz. Onların dediklerini tabii ki dikkate alacağız. Son haftalarda önemli bölgelerde önemi isimler sakatlandı. Dolayısıyla eksikleri sahada fazlasıyla hissettik. Sakatlarımız şu anda iyileşti. Ligde bu hafta Beşiktaş'ın misafiriyiz. Takımımız eski gücüne, mücadelesine, mücadele ruhuna tekrar kavuştuğumuzun bilincindeyiz. Taraftarımız da bu bilinçte, rahatlıkta olsun. Dolayısıyla tam kadro olarak çıktığımızda lige nasıl başlayıp gücümüzü gösterdiysek tekrardan göstereceğiz. Ligin başında nasıl birlik ve beraberliğimizi kaybetmeden çok fazla paniğe kapılmadan takımımıza destek olarak mücadeleyi hep birlikte omuzlamak, sürdürmek, takımımıza, taraftarlarımıza şehrimize de inancımız, güvencimiz tam. Hep birlikte Hep birlikte biz bir aileyiz" şeklinde konuştu.

"İstanbul'a inanarak geleceğiz"

Ligin 11. haftasında İstanbul deplasmanında çıkacakları Beşiktaş maçına da değinen Taner Atilla, şunları söyledi:

"İnanarak geleceğiz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Bütün maçlarda ciddi bir mücadele ile çıkacağız. Son Sivasspor maçı taraftarımız da tedirginliğe yol açtı ama bunu hemen üstümüzden atmamız lazım. Ciddi bir takım var, ciddi bir yatırım yaptık. Denizli camiasında özlenen Süper Lig hayatı vardı. Bu özleminde farkındayız. Bunu kıymetini bilen bir yönetim var. Herkes rahat olsun. Biz kazanmak için sahaya çıkacağız." - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Taner Atilla, Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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