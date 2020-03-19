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Taner Çağlı beğeni topladı

İngilizce Dil Eğitmeni Taner Çağlı, Rap müzik piyasasına 2 yeni parçasıyla damga vurdu. "Gerizekalı" ve "Şehirler ve Zehirler" parçalarını dinleyicilerle buluşturan Çağlı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

19.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:00
Taner Çağlı beğeni topladı



Rap müzik piyasasına yeni bir yıldız doğuyor. İngilizce Dil Eğitmeni olan Taner Çağlı yıllarca özlemini duyduğu rap yapma hayalini "Gerizekalı"& ; ve "Şehirler ve Zehirler" parçaları ile gerçekleştirdi. Söz ve müziği kendisine ait olan 2 yeni parçasını sosyal medya hesabından paylaşan Çağlı, çok kısa bir sürede binlerce kişi tarafından tıklandı. Şehirler ve Zehirler parçasına New York'ta çektiği klip rap müzik sevenler tarafından oldukça ilgi gördü. Gerizekalı parçasında yoksul bir semtte başarılı bir İngilizce öğretmeni olarak çalışırken gördüğü bazı işaretlerin onu çocukluğuna götürerek en büyük hayalini, Rapçi olmayı hatırlatıyor. Mevcut konumunu bırakarak en büyük hayalini gerçekleştirmeye gittiğini anlatıyor. Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı Şehirler ve Zehirler'de ise şehir hayatından bunalan bir adam anlatılıyor.

8 yaşında söz yazmaya başlayan Çağlı, ilerleyen yıllarda Mos Def, LL Cool J, Tupac, B.I.G., Eminem ve Cartel'in parçaları sayesinde rap müziği ile tanıştı.& ; Profesyonel hayatına İngilizce Dil Eğitmeni olarak devam eden Çağlı'nın birçok kaydı bulunmaktadır.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin

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