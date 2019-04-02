Taner Karagöz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ÇANKIRI ÇERKEŞ belediye başkan adayı olan Taner Karagöz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI ÇERKEŞ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Taner Karagöz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ÇANKIRI ÇERKEŞ adayı Taner Karagöz kimdir? Bağımsız ÇANKIRI ÇERKEŞ adayı Taner Karagöz yüzde kaç oy aldı?

Taner Karagöz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ÇANKIRI ÇERKEŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Taner Karagöz ÇERKEŞ ilçesinde % 0,37 oranında oy almıştır. ÇERKEŞ ilçesinde % 0,37 oranında oy olan Taner Karagöz adlı Bağımsız adayı toplamda 19 adet oy sayısına ulaştı.

Taner Karagöz Kimdir?

ADAY - CHP - ÇANKIRI - MERKEZ

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