Taner Öcal: "Hedefimiz, İyi Futbol, İyi Sonuç"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor 'un teknik direktörü Taner Öcal, her maça iyi futbolun yanında iyi sonuç almak için çıktıklarını söyledi.Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında oynadıkları ve 2-1 yenildikleri Balıkesirspor Baltok maçındaki performanslarının üzerine koyarak daha güzel şeyler yapacaklarına inandıklarını belirtti.Ligin 14. haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasından güzel bir sonuçla dönmek istediklerini ifade eden Öcal, "Çocukların üzerinde stres var, onu azaltmaya çalışıyoruz. Sonuçta genç çocuklar, Gençlerbirliği gibi köklü bir kulüple oynayacaklar. Bu işin yaşı falan yok her şey sahada belli olur. Sahada biz üstümüze düşe görevi yaparsak, Gençlerbirliği gibi kaliteli takıma karşı iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Heyecan olması da gayet doğal, hangi maça çıkarsak çıkalım o heyecanı yaşıyoruz. Hedefimiz, iyi futbol, iyi sonuç. Üstüne katarak gideceğiz inşallah." diye konuştu.Balıkesirspor Baltok maçında mücadele anlamında iyi olduklarını aktaran Öcal, şunları kaydetti: Futbol anlamında tam da istediğimiz olmadı. Eksiktik, çocuklar mücadele anlamında o eksikliği kapattılar. İki tane eksiğimiz var, Arif Bostancı ile Can Sıkılmaz. Can Sıkılmaz kırmızı karttan, Arif Bostancı sarı karttan cezalı. Onların yerine oynayan arkadaşlarımız da iyi mücadele edecekler. İyi ve güzel bir oyun bekliyorum. En azında güzel seyredilebilir, az hata yapan takım olmak istiyoruz. Özellikle savunmada ve merkezde. Her maça iyi futbolun yanında iyi sonuç almak için çıkıyoruz. Çocukların üzerindeki yenilgi baskısını atmak istiyoruz. Onu da inşallah bu maçta da yaparız diye düşünüyoruz."Gençlerbirliği maçı hazırlıklarıKırmızı-mavili ekip, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Öcal yönetiminde yapılan idmanda, topla bireysel oyun ve taktik çalışması yapıldı.İdmana bütün oyuncular katılırken, sakatlığı geçen Berkay Yılmaz takımdan ayrı koştu.