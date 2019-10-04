Taner Ölmez ile birlikte olan Ece Çeşmioğlu kimdir?

İki Aile dizisiyle tanınan genç oyuncu Ece Çeşmioğlu'nun, Mucize Doktor dizisinde Ali karakterine can veren Taner Ölmez ile birlikte olduğu biliniyor. Ece Çeşmioğlu sevgilisi, dizileri, boyu ve daha fazlası haberimizde.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Genç oyuncu Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

ÇOCUKLAR DUYMASIN İLE KARİYERİNE BAŞLADI

Bir ajansa bağlı olarak çalışan oyuncu, oyunculuk kariyerine 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle başladı. 2005 yılında "Gümüş" adlı dizide Hilal karakterini canlandırdı. 2006 yılında "İki Aile" dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı.

Temmuz 2015'de Kanal D'de ekrana gelen "Yaz'ın Öyküsü" adlı dizide Yaz karakterini canlandırırken; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daştan da rol aldı.