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Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez kaç yaşında, nereli?

Ece Çeşmioğlu ile birlikteliği sayesinde gündeme gelen Taner Ölmez, Mucize Doktor dizisindeki performansıyşa da izleyenleri büyülüyor. Peki, Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez sevgisili, hayatı, ailesi ve daha fazlası haberimizde...

08.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:04 Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez kaç yaşında, nereli?

Doktor dizisinde başrolde oynayan Medcezir'in başarılı oyuncusu Taner Ölmez, daha önce Müslüm filminde Müslüm Gürses'in kardeşi olarak izleyenler karşısına çıkmıştı. Peki, Taner Ölmez kaç yaşında, nereli? Taner Ölmez filmleri, dizileri…

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 9 Ağustos 1986 yılında 'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitim alan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol aldı.

KAYIP ŞEHİR DİZİSİYLE TANINDI

Ölmez, 'İstanbul'un Altınları, dizisindeki performansı ile dikkat çekti. 'Kapalı Çarşı, Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan' dizilerinde de rol alan oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınması ise 'Kayıp Şehir' dizisi ile oldu. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan Taner Ölmez, Star Tv 'de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C. dizisinin uyarlaması olan 'Medcezir'de Mert Serez karakterini canlandırdı.

AFİFE JALE TİYATRO ÖDÜLÜ ALDI

Taner Ölmez, 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü. 2016 yılında 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde Genç Osman karakterini canlandırdı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Ölmez, ''Barabar'' adlı grupta solist olarak yer alıyor.


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