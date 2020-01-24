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Taner Ölmez yalanladı, Ece Çeşmioğlu doğruladı! Ünlü çift evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı Taner Ölmez, bir süredir birlikte olduğu Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifinde bulunduğu iddiasını yalanlamıştı. Konuk olarak katıldığı bir programda evlilik teklifi iddiaları hakkında konuşan Çeşmioğlu, "İlk defa burada söylüyorum" diyerek, teklife 'evet' dediğini söyledi.

24.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:58

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez'in, meslektaş sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Eser Yenenler Show'a konuk olan Çeşmioğlu, söz konusu iddialar hakkında ilk kez konuştu.

"YES DİYE ÇIĞLIK ATTIM!"

"İlk defa burada söylüyorum" diyen ve yaşadığı sevinci paylaşan Ece Çeşmioğlu, 'Yes' diye çığlık attığını, çok da detaya girmek istemediğini ifade ederek iddiaları doğruladı. Teklifi yurtdışında aldığını söyleyen Çeşmioğlu, bir kez daha 'e gitmek istediğini söyledi.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Ece Çeşmioğlu'yla ilişki yaşayan Taner Ölmez geçtiğimiz günlerde Belçika'nın tarihi şehri Brugge'da bir köprünün üzerinde yürürken sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifinde bulunduğu iddiasına "Ben de gazetelerden okuyorum" yanıtını vermişti.

Taner Ölmez yalanladı, Ece Çeşmioğlu doğruladı! Ünlü çift evleniyor

Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Brugge, Magazin


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