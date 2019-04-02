Taner Önel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL ADALAR belediye başkan adayı olan Taner Önel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ADALAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Taner Önel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL ADALAR adayı Taner Önel kimdir? BTP İSTANBUL ADALAR adayı Taner Önel yüzde kaç oy aldı?

Taner Önel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL ADALAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Taner Önel ADALAR ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. ADALAR ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Taner Önel adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

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