Taner Söylemez Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Ağrı belediye başkan adayı Taner Söylemez oldu. İyi Parti adayı Taner Söylemez, Ağrı belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ağrı belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Ağrı belediye başkan adayı Taner Söylemez ile ilgili seçim sonuçları ve Ağrı belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Ağrı belediye başkan adayı Taner Söylemez oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ağrı belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ağrı aday yarışı ve Ağrı seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ağrı Seçim Bilgileri

Ağrı belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

Ağrı belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ağrı belediyesi için katılım oranının ise % 75,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ağrı toplam seçmen sayısının ise 64.435 olduğu belirlendi.

Ağrı belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 48.770 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Taner Söylemez Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Ağrı belediye başkan adayı olarak gösterilen Taner Söylemez, Ağrı yarışında % 2,65 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Taner Söylemez toplamda 1.227 adet oy sayısına ulaştı.

Taner Söylemez Kimdir?

Söylemez, 1974 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ağrı'da tamamlayan Söylemez, siyasi nedenlerden dolayı lisans eğitimini tamamlayamadı. Çeşitli yerel gazete, radyo ve internet sitelerinde programcı ve yöneticilik düzeyinde görev alan Söylemez, evli ve bir çocuk babasıdır.

İyi Parti Ağrı belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.