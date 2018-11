Taner Taşkın: "Bu Oyuncular Bu Takıma Şampiyonluğu Getirecek"

13 Kasım 2018 Salı 15:08



Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, takımın bu oyuncularla bu sene şampiyon olacağını iddia etti.Keçiörengücü maçını değerlendiren Teknik Direktör Taner Taşkın, mağlup geldikleri için üzgün olduğunu söyledi. Taner Taşkın, "8 haftadır çok iyi oynayan, istediği oyunu sahaya yansıtan bir Yılport Samsunspor vardı. 9'uncu hafta Keçiörengücü maçında bir mağlubiyet aldık. Ben her şerde bir hayır arıyorum. Daha öncede böyle bir mağlubiyet aldığımızda uyanıp, kendimizi toparlamıştık. Aslında maça da çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Neden bu maçta yenildiğimizi düşündüğümde biraz oyuncularda özgüven tavan yapmıştı, takımda hafta içinde 'nasıl olsa kazanırız' havası vardı. Bu da maça kötü yansıdı. Bunlar bazen maça iyi yansıyabiliyor bazen de kötü yansıyor" dedi.Takımın şu ana kadar oynadığı maçların hepsinde kazandıkları puanların analarının ak sütü gibi helal olduğunu belirten Taner Taşkın, "Maçların hepsini de hak ederek kazandık. Bazen biz Yılport Samsunspor olarak bizim adımıza işler iyi gitmediği zaman, iyi oynamadığımız zaman maçları kazanma kabiliyetimizin olması gerekiyor. Çünkü rakiplerimizi her hafta izletiyoruz. Keçiörengücü takımı devrenin sonunda tam soyunma odasına girerken bir gol buldu. Onlar soyunma odasına moralli girdiler, biz moralsiz girdik. Daha sonra bizim risk almamız gerekiyordu ve onlar da bizim risklerimizden faydalandılar. İkinci devreye iyi de başladık. Beraberliği getirecek pozisyonları bulduk. Ardından 2'nci golü de kalemizde gördük. Maçı çevirebilecek durumdaydık. Fakat farklı da mağlubiyet olabilirdik. Burada en çok üzüldüğüm bize sonuna kadar destek veren ve hep arkamızda olan başkanımız İsmail Uyanık ve büyük taraftarıydı. İnşallah kısa zamanda reaksiyon gösterip, normal sürece geçeceğimize inanıyorum. İnşallah bir daha tekrarı olmaz. Zirveyi almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.Oyuncularının şampiyonluğu getireceğine inandığını ifade eden Taner Taşkın, "Bir takımın orta sahası ve defansı ne kadar kuvvetliyse ben o takımdan o kadar korkarım. Bizim haftalardır çok iyi oynayan merkez orta sahamızın 2'si bu hafta yoktu. Savaş kart cezalısı, Oğuz'da eşiyle beraber gittiği bir yemekte balıktan zehirlendi. Serumla ayakta durabildi. 2 tane merkez orta sahamız olmayınca, diğer arkadaşlar da bu orta sahanın verdiği verimi veremeyince doğru servisler yapılamadı. Biz Yılport Samsunspor olarak bu hafta etkili günümüzde değildik. 8 haftada bu oyuncular 7 galibiyet 1 beraberlik almışlar. Hemen bunları tu kaka yapmaya gerek yok. Bu oyuncular bu takıma Allah'ın izni ile şampiyonluğu getirecekler. Yazılanlar çizilenler benim için hiç önemli değil ama oyuncularımın etkilenmesinden korkuyorum. Bizim dış sahadaki performansımız çok çok daha iyi. Bize bir forma teslim edildi. O forma ve o takım bizim namusumuz. Bu armanın yere düşmesine, şampiyonluk yaşamaması bizim ayıbımız. Taner Taşkın olarak ben tek başıma hiçbir şey değilim. Ben ekibimle beraber, personelimle beraber, futbolcularımla beraber, büyük taraftarımla beraber bu şampiyonluğu Allah'ın izni ile getireceğiz. Bu çocuklara güvenin. Bu çocuklar bizi yukarıya taşıyacaklar. Bu çocuklara hep beraber sahip çıkalım. Keçiörengücü maçında pozisyon kısırlığımız vardı. Hatta verilmeyen de bir golümüz var. Bizim adımıza işler iyi gitmezken incelediğimizde Samet'in golünde ofsayt yoktu. 2-2'yi bulsak belki maçın seyrini de değiştireceğiz. Bireysel yeteneklerimizle maçı almalıyız. Biz şu ana kadar bunu yapamadık. Gol pozisyonuna girmekte sıkıntı çekmiyoruz ama atmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Bu süreci de atlatacağız" şeklinde konuştu.Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Sarıyer maçına da değinen Taner Taşkın, "Sarıyer takımı enteresan bir şekilde çıkış yaptı. Oyuncu yapılarını tek tek biliyorum. Saygı duyulacak bir çıkış yaptılar. Sarıyer maçında mağlup olursak şampiyonluk gitmeyecek sadece avantaj kaybedeceğiz. Galip gelirsek şampiyon olmayacağız, avantaj kazanacağız. Beraberlikte yine avantaj kazanacağız. Normal maçlarımızdan bir tanesini oynayacağız. Bizim rakibimiz konumunda bir takım. 6 puanlık maçlardan bir tanesine çıkacağız. Kaybettiğimizde dünyanın sonu olmayacak. Mağlubiyette şampiyonluğu teslim etmeyeceğim, galibiyette de şampiyonluğu tescillemeyeceğiz. O yüzden bizim yenmemiz gereken, puan veya puanlar almamız gereken bir maç. Sarıyer maçında olayların değil, futbolun konuşulduğu bir maç olsun istiyoruz. Hakkaniyetli bir maç olsun. Biz oraya gittiğimiz de düzgün bir şekilde bizi misafir etsinler, buraya geldiklerinde de biz onları burada güzel misafir edelim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN