Taner Taşkın: "Deplasmanda Kendi Oyunumuzu Kabul Ettiriyoruz"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, takımının deplasmanlarda oynadığı oyunu rakibe kabul ettirdiğini ve şu ana kadar mağlubiyet almadıklarını söyledi.Deplasmanda oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Utaş Uşakspor maçı hakkında bilgi veren Teknik Direktör Taner Taşkın, "Utaş Uşakspor zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi, iyi savunma yapıyorlardı. Seyirci olarak da iyi bir seyircileri var. Utaş Uşakspor ile deplasmanda oynamak kolay değildi. Ama 3 haftadan beri de galibiyet alamıyorlardı ve bizim maçta reaksiyon vermek istiyorlardı. Biz de Sarıyer maçında aldığımız beraberlik ve içeride aldığımız galibiyetten dolayı bir seri yakalamak istiyorduk. Keçiörengücü bizden bir gün önce maç oynayıp galip geldi ve bizim üzerimize çıkmışlardı. Bu da az da olsa bizim üzerimizde stres yapmıştı. Utaş Uşakspor maçı dikkatli olmamız ve mutlak galip gelmemiz gereken bir maçtı. Çok iyi bir oyun planı ile galip gelmesini bildik" dedi.Utaş Uşakspor'da oynadıkları oyun ile skorun birbirini eşitlemediğini ifade eden Taner Taşkın, "Özellikle ilk yarıyı iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Oyuna hakimdik ve girdiğimiz ciddi pozisyonlar vardı. Galip bir şekilde ilk yarıyı bitirdik ve ikinci devre de golü ve golleri bulmamız gerektiğini içeride konuştuk. 60'ıncı dakikadan sonra da 2'nci golü bulduk ve 2-0'ı yakaladık. Ardından yine oyunun insiyatifi ve üstünlüğü bizdeydi ama maçı kopartacak bir 3'üncü golü mutlaka bulmamız gerekiyordu. Çok pozisyona girdik ama 3'üncü golü bulacak bir darbeyi vuramadık. Öyle olunca da bir gol yedik. Son 7 dakika bizim için çok sıkıntılı geçti. Oynadığımız oyunun skoru bu değildi. Çok daha farklı olabilirdi. Yiyebileceğimiz bir gol ile maç berabere bitebilirdi. Galip gelmesini bildik. Bu liglerde maç kazanmak kolay olmuyor. Bana göre büyük bir engel aştık. Şimdi önümüzdeki Manisaspor maçına odaklanmak zorundayız" diye konuştu.Erhan Şentürk'ün gol attıkça moral bulduğunu belirten Taner Taşkın, "Geçen hafta Hacettepe maçı ile birlikte golü bulması ona büyük bir moral oldu. Kendisine her zaman güvendiğimizi vurguladık. Düzgün bir karakter ve düzgün bir oyuncu. Sadece bir şansızlık yaşamıştı. Kadromuzda 1-2 tane daha bize transfer olarak geri gelecek oyuncularımız var" şeklinde konuştu.Hafta sonu ağırlayacakları Manisaspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacaklarını ifade eden Taner Taşkın, "Manisaspor ligdeki konumu itibariyle sonlarda olan bir takım. Bu hafta Bayrampaşa takımını yendi. Bizim deplasmanda yenemediğimiz Bayrampaşa'yı Manisaspor iç sahada yendi. Her takım saygıyı hak ediyor. Her rakibe karşı ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Manisaspor genç oyuncular, canlı ve diri oyuncular. Bunlar ne zaman ne oyunu gösterecekleri belli olmayan takım. Bazen uçlarda oynayabiliyorlar, bazen de diplerde oynayabiliyorlar. Böyle maçlarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kazaya uğramamız gerekiyor. Biz sezonun en ciddi maçıymış gibi hazırlanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.Manisa'nın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Taner Taşkın, "Manisa yaşadığım ve büyüdüğüm bir yer. Bu takımda hem oyuncu olarak hem de hoca olarak şampiyonluk yaşadım. Bizim gönlümüzde yeri çok farklı olan bir takım. Ama şu anda ben kendimi Samsunlu ve Samsunsporlu olarak görüyorum. Maça çıkacağız ve Manisaspor'u yenmek için de mücadele edeceğiz. Manisaspor'un buralarda olmasına çok üzülüyoruz. Sadece Manisa'ya değil, grubumuzda marka değeri olan şehir takımlarımız var örneğin Gaziantepspor. Bu durumda olmalarına üzüntü yaşıyoruz" diye konuştu.Takımdaki son durum hakkında bilgi veren Taner Taşkın açıklamasını şöyle tamamladı:"Erkam Reşmen, Manisaspor maçında da oynayamayacak gibi gözüküyor. Onun dışındakiler hazır. Moraller yerinde. Utaş Uşakspor'un zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Biz Samsunspor olarak nereye gidersek gidelim hiçbir şekilde tedirgin olmadan kendi futbolumuzu kabul ettiren bir oyun oynuyoruz. Bu galibiyette ve bundan önceki galibiyetlerdeki aslan payı oyuncularıma aittir. Böyle bir oyuncu grubu ile çalıştığım için çok mutluyum. 15 maçta 33 puan topladılar. Şükürler olsun ki deplasmanda daha mağlubiyet almadılar. Deplasmanda bile kendi oyunumuzu kabul ettirdik. Deplasmanda oyunu domine edebilmek, deplasman takımının ev sahibi takımının seyircisinin desteğini alabilmek çok önemli. Oyuncularımız özellikle 2-0'dan sonra taraftarlardan alkış aldı. Niğde'deki deplasmanda da bunu yaşadık." - SAMSUN