Taner Toraman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Kars belediye başkan adayı Taner Toraman oldu. CHP adayı Taner Toraman, Kars belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kars belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Kars belediye başkan adayı Taner Toraman ile ilgili seçim sonuçları ve Kars belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Kars belediye başkan adayı Taner Toraman oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kars belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kars aday yarışı ve Kars seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kars Seçim Bilgileri

Kars belediyesi için toplam sandık sayısının 167 olduğu belirlendi.

Kars belediyesi için açılan sandık sayısının ise 167 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kars belediyesi için katılım oranının ise % 80,97 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kars toplam seçmen sayısının ise 52.856 olduğu belirlendi.

Kars belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 42.796 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Kars Belediye Başkan Adayı Taner Toraman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Kars belediye başkan adayı olarak gösterilen Taner Toraman, Kars yarışında % 22,15 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Taner Toraman toplamda 9.127 adet oy sayısına ulaştı.

Taner Toraman Kimdir?

Taner Toraman 1958 yılında Kars'ta doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta, yüksek öğrenimini ise Ankara Eğitim Enstitüsünde tamamladı. 2002-2005 yıllar arasında KESK'e bağlı Kars Eğitim Sen Şube başkanlığını, Kars Vasfiye Kazım Eriş Vakfı İl Temsilciliği yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay Delegeliğini yapan Toraman, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Toraman, 31 Mart Yerel seçimlerinde CHP Kars Belediye Başkan adayı oldu.

CHP Kars belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.