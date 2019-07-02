02.07.2019 20:09
Haberler» Spor» Haber

Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da

Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fransa'nın Olympique Lyon takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İngiliz basını, Ndombele'nin transferi için başkent temsilcisinin kasasından çıkan 54 milyon sterlinin kulüp rekoru olduğunu yazdı. Rekor, iki yıl önce 42 milyon sterline Ajax'tan alınan Davinson Sanchez'e aitti.
Fransa Milli Takımı'nın formasını 6 kez giyen Ndombele, geçen sezon Olympique Lyon ile tüm kulvarlarda 48 maçta şans buldu.
Kaynak: AA
Tottenham Hotspur, Olympique Lyon, Fransa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:15   Eskişehirspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
20:09   Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da
20:06   Okan Buruk: "Hedeflerinden vazgeçmemiş bir takım olacağız"
20:05   Jack Clarke Spurs İçin İmzaladı
20:05   Tanguy Ndombele Spurs oyuncusu!
20:04   Çaykur Rizespor'da transfer
19:58   Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı