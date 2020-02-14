Haberler » Güncel » Tanık Koruma Kurulu davalarına Ankara 2. İdare Mahkemesi bakacak - Haber

Tanık Koruma Kurulu davalarına Ankara 2. İdare Mahkemesi bakacak

Tanık Koruma Kurulu işlemlerine karşı açılacak idari davalara Ankara 2. İdare Mahkemesi bakacak.

14.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:36Tanık Koruma Kurulu davalarına Ankara 2. İdare Mahkemesi bakacak
Tanık Koruma Kurulu işlemlerine karşı açılacak idari davalara 2. İdare Mahkemesi bakacak.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Tanık Koruma Kurulu kararlarına karşı açılacak davalarda hangi mahkemenin görevli olacağı belirlendi.
Buna göre, gizliliğin ve bu konuda ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu'ndan kaynaklanan Tanık Koruma Kurulu işlemlerine karşı açılan idari davaların Ankara 2. İdare Mahkemesinde görülmesine karar verildi.
Bugünden itibaren uygulananacak karara göre, bu kapsamda görülen dava ve işlere bakan mahkemeler dosyalarını Ankara 2. İdare Mahkemesine gönderecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
14.02.2020 14:38:08