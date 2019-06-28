28.06.2019 14:22
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Tanışmaktan mutluluk duyacağınız bir isim!

Tanışmaktan mutluluk duyacağınız bir isim!

İlk single'ı 'Kendimi Bilmeden' ile müzik listelerine göz kırpan Serra Arıtürk, şimdiden geleceğin en dikkat çeken isimlerinden biri olmaya aday.

Sosyal medyada yaptığı cover'larla dikkatleri üzerine çeken Serra Arıtürk, ilk single'ını ise 'DMC' etiketiyle yayınlıyor. İddiasını ortaya koyan Serra, popüler isimlerden şarkı almak yerine, ilk çıkışını kendi şarkısıyla yapıyor. İlk göz ağrısı 'Kendimi Bilmeden' bir Osman Çetin düzenlemesi...

GELECEĞİN YILDIZI DOĞUYOR!

'Kendimi Bilmeden' Runltd prodüktörlüğünde, DMC yapımı olarak artık tüm dijital platformlarda yayında!

Serra'nın ilk video klibi 'Kendimi Bilmeden' Serdar Börcan yönetmenliğinde çekildi ve youtube'tan önce sizin beğeninize sunuyoruz!

Kaynak: Bültenler
Osman Çetin , Güncel

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