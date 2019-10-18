Tanıtım videosu yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, birçok ülkeye satıldı

Yayınladığı döneme damga vuran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizi, tanıtım videosuyla 5 farklı dile çevrilerek satıldı.

BİRÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

Tanıtım videosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken dizi, Türkiye'den önce Cannes'da basının karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait olan dizi, Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube'da beş günde 20 milyonun üzerinde izlendi. Teaser, başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça ve Urduca olmak üzere birçok dile çevrilerek sanal alemde kısa sürede yayıldı.

CANNES'E DAMGA VURDU

Diğer yanda Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli televizyon ve içerik fuarı olan MIPCOM'a katılan 'Kuruluş Osman' fuarın en çok konuşulan projelerinden biri oldu. Cannes caddeleri dizinin afişleriyle donatılırken, yapımcı Mehmet Bozdağ ve başrol oyuncusu Burak Özçivit yabancı basından büyük ilgi gördü. Fuar alanına kurulan otağ çadırında ise fuara katılanlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kuruluş Osman dizisi yurt dışında "The Ottoman" adıyla yayınlanacak.