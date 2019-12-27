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Son dakika: Tanıtımına dakikalar kala yerli arabadan en net görüntü geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilecek yerli arabanın tanıtımına dakikalar kala otomobilin elektrik güç ünitesi görücüye çıktı.

27.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:38

İlk otomobil girişimi Devrim'den 60 yıl sonra tüm hakları 'ye ait olan yeni yerli araba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törenle tanıtılacak.

GÜÇ ÜNİTESİ SERGİLENDİ

Yerli arabanın tanıtımına dakikalar kala Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nın fuaye alanında yerli arabanın elektrik güç ünitesi görücüye çıktı.

ŞASİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Tanıtımı yapılacak yerli otomobilden ilk detaylar yerinde izleniyor. Etkinlik alanında bulunan yerli otomobilin şasisi dikkat çekiyor.

400 BEYGİR GÜÇ

Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ

Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

HOLOGRAFİK ASİSTAN TEKNOLOJİSİ

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK

Yerli otomobil üretimine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Yerli otomobil üretim tesisi, Bursa'da kurulacak. Üstlenici firmaya alım garantisi dâhil pek çok devlet desteği sağlanacak.

YATIRIM TUTARI 22 MİLYAR LİRA

Yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobilin üretilmesi öngörülüyor.

Belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplan tutarı ise 22 milyar lira olarak tespit edildi.

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Türkiye, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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