Tanju Özcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Bolu belediye başkan adayı Tanju Özcan oldu. CHP adayı Tanju Özcan, Bolu belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bolu belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Bolu belediye başkan adayı Tanju Özcan ile ilgili seçim sonuçları ve Bolu belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Bolu belediye başkan adayı Tanju Özcan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bolu belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bolu aday yarışı ve Bolu seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bolu Seçim Bilgileri

Bolu belediyesi için toplam sandık sayısının 354 olduğu belirlendi.

Bolu belediyesi için açılan sandık sayısının ise 353 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bolu belediyesi için katılım oranının ise % 85,55 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bolu toplam seçmen sayısının ise 113.924 olduğu belirlendi.

Bolu belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.465 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bolu belediye başkan adayı olarak gösterilen Tanju Özcan, Bolu yarışında % 52,68 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Tanju Özcan toplamda 49.613 adet oy sayısına ulaştı.

Tanju Özcan Kimdir?

Ankara Universitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Uyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25 ve 26. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Uyeliği, İçişleri Komisyonu Uyeliği ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Uyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Uyeliği yaptı.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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